Dövizler / DRMAW
DRMAW: Dermata Therapeutics Inc - Warrant
0.0173 USD 0.0001 (0.57%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRMAW fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0173 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0200 aralığında işlem gördü.
Dermata Therapeutics Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0173 0.0200
Yıllık aralık
0.0082 0.0440
- Önceki kapanış
- 0.0174
- Açılış
- 0.0200
- Satış
- 0.0173
- Alış
- 0.0203
- Düşük
- 0.0173
- Yüksek
- 0.0200
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.57%
- Aylık değişim
- -13.93%
- 6 aylık değişim
- 12.34%
- Yıllık değişim
- 76.53%
21 Eylül, Pazar