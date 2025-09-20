CotationsSections
DRMAW: Dermata Therapeutics Inc - Warrant

0.0173 USD 0.0001 (0.57%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRMAW a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0173 et à un maximum de 0.0200.

Suivez la dynamique Dermata Therapeutics Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0173 0.0200
Range Annuel
0.0082 0.0440
Clôture Précédente
0.0174
Ouverture
0.0200
Bid
0.0173
Ask
0.0203
Plus Bas
0.0173
Plus Haut
0.0200
Volume
6
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
-13.93%
Changement à 6 Mois
12.34%
Changement Annuel
76.53%
20 septembre, samedi