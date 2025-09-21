Valute / DRMAW
DRMAW: Dermata Therapeutics Inc - Warrant
0.0173 USD 0.0001 (0.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRMAW ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0173 e ad un massimo di 0.0200.
Segui le dinamiche di Dermata Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0173 0.0200
Intervallo Annuale
0.0082 0.0440
- Chiusura Precedente
- 0.0174
- Apertura
- 0.0200
- Bid
- 0.0173
- Ask
- 0.0203
- Minimo
- 0.0173
- Massimo
- 0.0200
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- -13.93%
- Variazione Semestrale
- 12.34%
- Variazione Annuale
- 76.53%
21 settembre, domenica