DRMAW: Dermata Therapeutics Inc - Warrant

0.0173 USD 0.0001 (0.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRMAW ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0173 e ad un massimo di 0.0200.

Segui le dinamiche di Dermata Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0173 0.0200
Intervallo Annuale
0.0082 0.0440
Chiusura Precedente
0.0174
Apertura
0.0200
Bid
0.0173
Ask
0.0203
Minimo
0.0173
Massimo
0.0200
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-13.93%
Variazione Semestrale
12.34%
Variazione Annuale
76.53%
21 settembre, domenica