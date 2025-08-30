Dövizler / DBO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DBO: Invesco DB Oil Fund
13.39 USD 0.23 (1.69%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DBO fiyatı bugün -1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.38 ve Yüksek fiyatı olarak 13.57 aralığında işlem gördü.
Invesco DB Oil Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBO haberleri
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- WTI Crude Oil Slips Below $62 As Supply Concerns Outweigh Demand Optimism
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Oil Markets: Bracing For A Surplus
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Oil Update - August 2025
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
Günlük aralık
13.38 13.57
Yıllık aralık
11.59 15.93
- Önceki kapanış
- 13.62
- Açılış
- 13.52
- Satış
- 13.39
- Alış
- 13.69
- Düşük
- 13.38
- Yüksek
- 13.57
- Hacim
- 159
- Günlük değişim
- -1.69%
- Aylık değişim
- -3.18%
- 6 aylık değişim
- -5.24%
- Yıllık değişim
- -3.39%
21 Eylül, Pazar