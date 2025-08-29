Währungen / DBO
DBO: Invesco DB Oil Fund
13.43 USD 0.19 (1.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBO hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.38 bis zu einem Hoch von 13.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco DB Oil Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.38 13.57
Jahresspanne
11.59 15.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.62
- Eröffnung
- 13.52
- Bid
- 13.43
- Ask
- 13.73
- Tief
- 13.38
- Hoch
- 13.57
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- -2.89%
- 6-Monatsänderung
- -4.95%
- Jahresänderung
- -3.10%
