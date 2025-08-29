KurseKategorien
Währungen / DBO
Zurück zum Aktien

DBO: Invesco DB Oil Fund

13.43 USD 0.19 (1.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBO hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.38 bis zu einem Hoch von 13.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco DB Oil Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBO News

Tagesspanne
13.38 13.57
Jahresspanne
11.59 15.93
Vorheriger Schlusskurs
13.62
Eröffnung
13.52
Bid
13.43
Ask
13.73
Tief
13.38
Hoch
13.57
Volumen
52
Tagesänderung
-1.40%
Monatsänderung
-2.89%
6-Monatsänderung
-4.95%
Jahresänderung
-3.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K