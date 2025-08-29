货币 / DBO
DBO: Invesco DB Oil Fund
13.65 USD 0.14 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DBO汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点13.62和高点13.79进行交易。
关注Invesco DB Oil Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DBO新闻
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- WTI Crude Oil Slips Below $62 As Supply Concerns Outweigh Demand Optimism
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Oil Markets: Bracing For A Surplus
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Oil Update - August 2025
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
- WTI Crude Steadies Near As Traders Weigh Demand Slowdown Against Supply Risks
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Energy Price As An Economic Indicator
- Commodities: Oil Rallies As Zelensky-Putin Meeting Looks Unlikely
日范围
13.62 13.79
年范围
11.59 15.93
- 前一天收盘价
- 13.79
- 开盘价
- 13.76
- 卖价
- 13.65
- 买价
- 13.95
- 最低价
- 13.62
- 最高价
- 13.79
- 交易量
- 407
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- -1.30%
- 6个月变化
- -3.40%
- 年变化
- -1.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值