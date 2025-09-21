FiyatlarBölümler
CVR: Chicago Rivet & Machine Co

11.00 USD 0.44 (4.17%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CVR fiyatı bugün 4.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.52 ve Yüksek fiyatı olarak 11.00 aralığında işlem gördü.

Chicago Rivet & Machine Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.52 11.00
Yıllık aralık
8.15 22.27
Önceki kapanış
10.56
Açılış
9.52
Satış
11.00
Alış
11.30
Düşük
9.52
Yüksek
11.00
Hacim
4
Günlük değişim
4.17%
Aylık değişim
12.82%
6 aylık değişim
-1.61%
Yıllık değişim
-39.69%
21 Eylül, Pazar