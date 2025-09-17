КотировкиРазделы
CVR: Chicago Rivet & Machine Co

10.24 USD 0.44 (4.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVR за сегодня изменился на 4.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.01, а максимальная — 10.24.

Следите за динамикой Chicago Rivet & Machine Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.01 10.24
Годовой диапазон
8.15 22.27
Предыдущее закрытие
9.80
Open
9.01
Bid
10.24
Ask
10.54
Low
9.01
High
10.24
Объем
11
Дневное изменение
4.49%
Месячное изменение
5.03%
6-месячное изменение
-8.41%
Годовое изменение
-43.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.