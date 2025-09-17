Валюты / CVR
CVR: Chicago Rivet & Machine Co
10.24 USD 0.44 (4.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVR за сегодня изменился на 4.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.01, а максимальная — 10.24.
Следите за динамикой Chicago Rivet & Machine Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.01 10.24
Годовой диапазон
8.15 22.27
- Предыдущее закрытие
- 9.80
- Open
- 9.01
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 9.01
- High
- 10.24
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 4.49%
- Месячное изменение
- 5.03%
- 6-месячное изменение
- -8.41%
- Годовое изменение
- -43.86%
