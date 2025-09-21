QuotazioniSezioni
CVR: Chicago Rivet & Machine Co

11.00 USD 0.44 (4.17%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVR ha avuto una variazione del 4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.52 e ad un massimo di 11.00.

Segui le dinamiche di Chicago Rivet & Machine Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.52 11.00
Intervallo Annuale
8.15 22.27
Chiusura Precedente
10.56
Apertura
9.52
Bid
11.00
Ask
11.30
Minimo
9.52
Massimo
11.00
Volume
4
Variazione giornaliera
4.17%
Variazione Mensile
12.82%
Variazione Semestrale
-1.61%
Variazione Annuale
-39.69%
21 settembre, domenica