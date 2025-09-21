Valute / CVR
CVR: Chicago Rivet & Machine Co
11.00 USD 0.44 (4.17%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVR ha avuto una variazione del 4.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.52 e ad un massimo di 11.00.
Segui le dinamiche di Chicago Rivet & Machine Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.52 11.00
Intervallo Annuale
8.15 22.27
- Chiusura Precedente
- 10.56
- Apertura
- 9.52
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Minimo
- 9.52
- Massimo
- 11.00
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 4.17%
- Variazione Mensile
- 12.82%
- Variazione Semestrale
- -1.61%
- Variazione Annuale
- -39.69%
21 settembre, domenica