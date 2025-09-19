KurseKategorien
Währungen / CVR
Zurück zum Aktien

CVR: Chicago Rivet & Machine Co

11.00 USD 0.44 (4.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVR hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chicago Rivet & Machine Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
9.52 11.00
Jahresspanne
8.15 22.27
Vorheriger Schlusskurs
10.56
Eröffnung
9.52
Bid
11.00
Ask
11.30
Tief
9.52
Hoch
11.00
Volumen
4
Tagesänderung
4.17%
Monatsänderung
12.82%
6-Monatsänderung
-1.61%
Jahresänderung
-39.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K