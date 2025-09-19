Währungen / CVR
CVR: Chicago Rivet & Machine Co
11.00 USD 0.44 (4.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVR hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 11.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chicago Rivet & Machine Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.52 11.00
Jahresspanne
8.15 22.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.56
- Eröffnung
- 9.52
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Tief
- 9.52
- Hoch
- 11.00
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 12.82%
- 6-Monatsänderung
- -1.61%
- Jahresänderung
- -39.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K