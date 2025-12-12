CRCL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Circle Internet Group, Inc. hisse senedi 82.2300 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.0500 - 91.2800 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 88.6125 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13405 değerine ulaştı. CRCL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Circle Internet Group, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Circle Internet Group, Inc. hisse senedi şu anda 82.2300 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.90% ve USD değerlerini izler. CRCL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CRCL hisse senedi nasıl alınır? Circle Internet Group, Inc. hisselerini şu anki 82.2300 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.2300 ve Ask 82.2330 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13405 ve günlük değişim oranı -8.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CRCL fiyat hareketlerini takip edin.

CRCL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Circle Internet Group, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.9200 - 298.9800 ve mevcut fiyatı 82.2300 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.2300 veya Ask 82.2330 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 6.45% ve 6 aylık değişim oranı -55.47% değerlerini karşılaştırır. CRCL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Circle Internet Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Circle Internet Group, Inc. hisse senedi yıllık olarak 298.9800 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.9200 - 298.9800). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 88.6125 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Circle Internet Group, Inc. performansını takip edin.

Circle Internet Group, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Circle Internet Group, Inc. (CRCL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.9200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.2300 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.9200 - 298.9800 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CRCL fiyat hareketlerini izleyin.