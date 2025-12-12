- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CRCL: Circle Internet Group, Inc.
A taxa do CRCL para hoje mudou para -5.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.0300 e o mais alto foi 91.2800.
Veja a dinâmica do par de moedas Circle Internet Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRCL hoje?
Hoje Circle Internet Group, Inc. (CRCL) está avaliado em 83.6900. O instrumento é negociado dentro de 82.0300 - 91.2800, o fechamento de ontem foi 88.6125, e o volume de negociação atingiu 17065. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRCL em tempo real.
As ações de Circle Internet Group, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Circle Internet Group, Inc. está avaliado em 83.6900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.01% e USD. Monitore os movimentos de CRCL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRCL?
Você pode comprar ações de Circle Internet Group, Inc. (CRCL) pelo preço atual 83.6900. Ordens geralmente são executadas perto de 83.6900 ou 83.6930, enquanto 17065 e -6.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRCL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRCL?
Investir em Circle Internet Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 64.9200 - 298.9800 e o preço atual 83.6900. Muitos comparam 8.34% e -54.68% antes de enviar ordens em 83.6900 ou 83.6930. Estude as mudanças diárias de preço de CRCL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Circle Internet Group, Inc.?
O maior preço de Circle Internet Group, Inc. (CRCL) no último ano foi 298.9800. As ações oscilaram bastante dentro de 64.9200 - 298.9800, e a comparação com 88.6125 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Circle Internet Group, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Circle Internet Group, Inc.?
O menor preço de Circle Internet Group, Inc. (CRCL) no ano foi 64.9200. A comparação com o preço atual 83.6900 e 64.9200 - 298.9800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRCL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRCL?
No passado Circle Internet Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 88.6125 e 21.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 88.6125
- Open
- 89.7700
- Bid
- 83.6900
- Ask
- 83.6930
- Low
- 82.0300
- High
- 91.2800
- Volume
- 17.065 K
- Mudança diária
- -5.56%
- Mudança mensal
- 8.34%
- Mudança de 6 meses
- -54.68%
- Mudança anual
- 21.01%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.