CRCL: Circle Internet Group, Inc.
Der Wechselkurs von CRCL hat sich für heute um -5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.0300 bis zu einem Hoch von 91.2800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Circle Internet Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRCL heute?
Die Aktie von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) notiert heute bei 83.6900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 82.0300 - 91.2800 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 88.6125 und das Handelsvolumen erreichte 17065. Das Live-Chart von CRCL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRCL Dividenden?
Circle Internet Group, Inc. wird derzeit mit 83.6900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRCL zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRCL-Aktien?
Sie können Aktien von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) zum aktuellen Kurs von 83.6900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 83.6900 oder 83.6930 platziert, während 17065 und -6.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRCL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRCL-Aktien?
Bei einer Investition in Circle Internet Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 64.9200 - 298.9800 und der aktuelle Kurs 83.6900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.34% und -54.68%, bevor sie Orders zu 83.6900 oder 83.6930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRCL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Circle Internet Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) im vergangenen Jahr lag bei 298.9800. Innerhalb von 64.9200 - 298.9800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 88.6125 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Circle Internet Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Circle Internet Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) im Laufe des Jahres betrug 64.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 83.6900 und der Spanne 64.9200 - 298.9800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRCL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRCL statt?
Circle Internet Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 88.6125 und 21.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.6125
- Eröffnung
- 89.7700
- Bid
- 83.6900
- Ask
- 83.6930
- Tief
- 82.0300
- Hoch
- 91.2800
- Volumen
- 17.065 K
- Tagesänderung
- -5.56%
- Monatsänderung
- 8.34%
- 6-Monatsänderung
- -54.68%
- Jahresänderung
- 21.01%
