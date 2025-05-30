FiyatlarBölümler
CNET: ZW Data Action Technologies Inc

2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNET fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.02 ve Yüksek fiyatı olarak 2.13 aralığında işlem gördü.

ZW Data Action Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNET haberleri

Günlük aralık
2.02 2.13
Yıllık aralık
0.96 3.97
Önceki kapanış
2.08
Açılış
2.10
Satış
2.09
Alış
2.39
Düşük
2.02
Yüksek
2.13
Hacim
89
Günlük değişim
0.48%
Aylık değişim
36.60%
6 aylık değişim
38.41%
Yıllık değişim
-45.99%
21 Eylül, Pazar