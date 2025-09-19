クォートセクション
通貨 / CNET
株に戻る

CNET: ZW Data Action Technologies Inc

2.08 USD 0.03 (1.46%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNETの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり1.75の安値と2.15の高値で取引されました。

ZW Data Action Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
1.75 2.15
1年のレンジ
0.96 3.97
以前の終値
2.05
始値
1.98
買値
2.08
買値
2.38
安値
1.75
高値
2.15
出来高
66
1日の変化
1.46%
1ヶ月の変化
35.95%
6ヶ月の変化
37.75%
1年の変化
-46.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K