Курс CNET за сегодня изменился на 4.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 2.02.

Следите за динамикой ZW Data Action Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.