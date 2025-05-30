Valute / CNET
CNET: ZW Data Action Technologies Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNET ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.02 e ad un massimo di 2.13.
Segui le dinamiche di ZW Data Action Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.02 2.13
Intervallo Annuale
0.96 3.97
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.02
- Massimo
- 2.13
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- 36.60%
- Variazione Semestrale
- 38.41%
- Variazione Annuale
- -45.99%
21 settembre, domenica