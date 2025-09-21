FiyatlarBölümler
Dövizler / CINGW
CINGW: Cingulate Inc - Warrants

0.0497 USD 0.0003 (0.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CINGW fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0440 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0497 aralığında işlem gördü.

Cingulate Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0440 0.0497
Yıllık aralık
0.0199 0.1750
Önceki kapanış
0.0494
Açılış
0.0469
Satış
0.0497
Alış
0.0527
Düşük
0.0440
Yüksek
0.0497
Hacim
7
Günlük değişim
0.61%
Aylık değişim
-29.00%
6 aylık değişim
-16.89%
Yıllık değişim
-41.53%
21 Eylül, Pazar