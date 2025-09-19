Währungen / CINGW
CINGW: Cingulate Inc - Warrants
0.0469 USD 0.0025 (5.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CINGW hat sich für heute um -5.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0469 bis zu einem Hoch von 0.0469 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cingulate Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0469 0.0469
Jahresspanne
0.0199 0.1750
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0494
- Eröffnung
- 0.0469
- Bid
- 0.0469
- Ask
- 0.0499
- Tief
- 0.0469
- Hoch
- 0.0469
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -5.06%
- Monatsänderung
- -33.00%
- 6-Monatsänderung
- -21.57%
- Jahresänderung
- -44.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K