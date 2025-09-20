CotationsSections
Devises / CINGW
CINGW: Cingulate Inc - Warrants

0.0497 USD 0.0003 (0.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CINGW a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0440 et à un maximum de 0.0497.

Suivez la dynamique Cingulate Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0440 0.0497
Range Annuel
0.0199 0.1750
Clôture Précédente
0.0494
Ouverture
0.0469
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Plus Bas
0.0440
Plus Haut
0.0497
Volume
7
Changement quotidien
0.61%
Changement Mensuel
-29.00%
Changement à 6 Mois
-16.89%
Changement Annuel
-41.53%
20 septembre, samedi