QuotazioniSezioni
Valute / CINGW
Tornare a Azioni

CINGW: Cingulate Inc - Warrants

0.0497 USD 0.0003 (0.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CINGW ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0440 e ad un massimo di 0.0497.

Segui le dinamiche di Cingulate Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0440 0.0497
Intervallo Annuale
0.0199 0.1750
Chiusura Precedente
0.0494
Apertura
0.0469
Bid
0.0497
Ask
0.0527
Minimo
0.0440
Massimo
0.0497
Volume
7
Variazione giornaliera
0.61%
Variazione Mensile
-29.00%
Variazione Semestrale
-16.89%
Variazione Annuale
-41.53%
21 settembre, domenica