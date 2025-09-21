Valute / CINGW
CINGW: Cingulate Inc - Warrants
0.0497 USD 0.0003 (0.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CINGW ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0440 e ad un massimo di 0.0497.
Segui le dinamiche di Cingulate Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0440 0.0497
Intervallo Annuale
0.0199 0.1750
- Chiusura Precedente
- 0.0494
- Apertura
- 0.0469
- Bid
- 0.0497
- Ask
- 0.0527
- Minimo
- 0.0440
- Massimo
- 0.0497
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- -29.00%
- Variazione Semestrale
- -16.89%
- Variazione Annuale
- -41.53%
21 settembre, domenica