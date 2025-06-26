FiyatlarBölümler
CHT
CHT: Chunghwa Telecom Co Ltd

44.08 USD 0.33 (0.74%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHT fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.99 ve Yüksek fiyatı olarak 44.23 aralığında işlem gördü.

Chunghwa Telecom Co Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CHT haberleri

Günlük aralık
43.99 44.23
Yıllık aralık
36.61 47.03
Önceki kapanış
44.41
Açılış
44.13
Satış
44.08
Alış
44.38
Düşük
43.99
Yüksek
44.23
Hacim
147
Günlük değişim
-0.74%
Aylık değişim
0.80%
6 aylık değişim
11.59%
Yıllık değişim
11.51%
21 Eylül, Pazar