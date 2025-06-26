Währungen / CHT
CHT: Chunghwa Telecom Co Ltd
44.41 USD 0.40 (0.89%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHT hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.90 bis zu einem Hoch von 44.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chunghwa Telecom Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.90 44.65
Jahresspanne
36.61 47.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.81
- Eröffnung
- 43.90
- Bid
- 44.41
- Ask
- 44.71
- Tief
- 43.90
- Hoch
- 44.65
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 12.43%
- Jahresänderung
- 12.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K