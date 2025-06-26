KurseKategorien
Währungen / CHT
Zurück zum Aktien

CHT: Chunghwa Telecom Co Ltd

44.41 USD 0.40 (0.89%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHT hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.90 bis zu einem Hoch von 44.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chunghwa Telecom Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHT News

Tagesspanne
43.90 44.65
Jahresspanne
36.61 47.03
Vorheriger Schlusskurs
44.81
Eröffnung
43.90
Bid
44.41
Ask
44.71
Tief
43.90
Hoch
44.65
Volumen
113
Tagesänderung
-0.89%
Monatsänderung
1.55%
6-Monatsänderung
12.43%
Jahresänderung
12.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K