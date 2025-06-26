Валюты / CHT
CHT: Chunghwa Telecom Co Ltd
44.62 USD 0.39 (0.87%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHT за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.58, а максимальная — 44.94.
Следите за динамикой Chunghwa Telecom Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.58 44.94
Годовой диапазон
36.61 47.03
- Предыдущее закрытие
- 45.01
- Open
- 44.94
- Bid
- 44.62
- Ask
- 44.92
- Low
- 44.58
- High
- 44.94
- Объем
- 168
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- 12.96%
- Годовое изменение
- 12.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.