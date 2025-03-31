FiyatlarBölümler
BWSN
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026

25.06 USD 0.06 (0.24%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWSN fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.04 ve Yüksek fiyatı olarak 25.07 aralığında işlem gördü.

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.04 25.07
Yıllık aralık
7.09 25.18
Önceki kapanış
25.12
Açılış
25.07
Satış
25.06
Alış
25.36
Düşük
25.04
Yüksek
25.07
Hacim
6
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
1.75%
6 aylık değişim
17.49%
Yıllık değişim
5.60%
21 Eylül, Pazar