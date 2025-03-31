Dövizler / BWSN
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026
25.06 USD 0.06 (0.24%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWSN fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.04 ve Yüksek fiyatı olarak 25.07 aralığında işlem gördü.
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.04 25.07
Yıllık aralık
7.09 25.18
- Önceki kapanış
- 25.12
- Açılış
- 25.07
- Satış
- 25.06
- Alış
- 25.36
- Düşük
- 25.04
- Yüksek
- 25.07
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- 1.75%
- 6 aylık değişim
- 17.49%
- Yıllık değişim
- 5.60%
21 Eylül, Pazar