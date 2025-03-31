Valute / BWSN
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026
25.06 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWSN ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.04 e ad un massimo di 25.07.
Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BWSN News
Intervallo Giornaliero
25.04 25.07
Intervallo Annuale
7.09 25.18
- Chiusura Precedente
- 25.12
- Apertura
- 25.07
- Bid
- 25.06
- Ask
- 25.36
- Minimo
- 25.04
- Massimo
- 25.07
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 1.75%
- Variazione Semestrale
- 17.49%
- Variazione Annuale
- 5.60%
