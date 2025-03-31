QuotazioniSezioni
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026

25.06 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWSN ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.04 e ad un massimo di 25.07.

Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.04 25.07
Intervallo Annuale
7.09 25.18
Chiusura Precedente
25.12
Apertura
25.07
Bid
25.06
Ask
25.36
Minimo
25.04
Massimo
25.07
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
1.75%
Variazione Semestrale
17.49%
Variazione Annuale
5.60%
