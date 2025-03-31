Währungen / BWSN
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026
25.12 USD 0.07 (0.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWSN hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.03 bis zu einem Hoch von 25.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.03 25.18
Jahresspanne
7.09 25.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.05
- Eröffnung
- 25.03
- Bid
- 25.12
- Ask
- 25.42
- Tief
- 25.03
- Hoch
- 25.18
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 1.99%
- 6-Monatsänderung
- 17.77%
- Jahresänderung
- 5.86%
