Курс BWSN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.05.

Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.