Валюты / BWSN
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026
25.05 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWSN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.05.
Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BWSN
Дневной диапазон
25.01 25.05
Годовой диапазон
7.09 25.12
- Предыдущее закрытие
- 25.02
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.05
- Ask
- 25.35
- Low
- 25.01
- High
- 25.05
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 17.44%
- Годовое изменение
- 5.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.