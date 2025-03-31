КотировкиРазделы
BWSN: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026

25.05 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWSN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.01, а максимальная — 25.05.

Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc 8.125% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.01 25.05
Годовой диапазон
7.09 25.12
Предыдущее закрытие
25.02
Open
25.04
Bid
25.05
Ask
25.35
Low
25.01
High
25.05
Объем
7
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
17.44%
Годовое изменение
5.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.