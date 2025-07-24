FiyatlarBölümler
BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi

21.22 USD 0.47 (2.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWBBP fiyatı bugün 2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.99 ve Yüksek fiyatı olarak 21.22 aralığında işlem gördü.

Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.99 21.22
Yıllık aralık
18.10 21.40
Önceki kapanış
20.75
Açılış
20.99
Satış
21.22
Alış
21.52
Düşük
20.99
Yüksek
21.22
Hacim
11
Günlük değişim
2.27%
Aylık değişim
8.99%
6 aylık değişim
11.68%
Yıllık değişim
4.07%
