BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi

21.22 USD 0.47 (2.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWBBP ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.99 e ad un massimo di 21.22.

Segui le dinamiche di Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.99 21.22
Intervallo Annuale
18.10 21.40
Chiusura Precedente
20.75
Apertura
20.99
Bid
21.22
Ask
21.52
Minimo
20.99
Massimo
21.22
Volume
11
Variazione giornaliera
2.27%
Variazione Mensile
8.99%
Variazione Semestrale
11.68%
Variazione Annuale
4.07%
20 settembre, sabato