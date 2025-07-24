Valute / BWBBP
BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi
21.22 USD 0.47 (2.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWBBP ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.99 e ad un massimo di 21.22.
Segui le dinamiche di Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.99 21.22
Intervallo Annuale
18.10 21.40
- Chiusura Precedente
- 20.75
- Apertura
- 20.99
- Bid
- 21.22
- Ask
- 21.52
- Minimo
- 20.99
- Massimo
- 21.22
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 2.27%
- Variazione Mensile
- 8.99%
- Variazione Semestrale
- 11.68%
- Variazione Annuale
- 4.07%
20 settembre, sabato