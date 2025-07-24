Währungen / BWBBP
BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi
20.75 USD 0.21 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWBBP hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.54 bis zu einem Hoch von 20.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.54 20.77
Jahresspanne
18.10 21.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.54
- Eröffnung
- 20.54
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Tief
- 20.54
- Hoch
- 20.77
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 6.57%
- 6-Monatsänderung
- 9.21%
- Jahresänderung
- 1.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K