KurseKategorien
Währungen / BWBBP
Zurück zum Aktien

BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi

20.75 USD 0.21 (1.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWBBP hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.54 bis zu einem Hoch von 20.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWBBP News

Tagesspanne
20.54 20.77
Jahresspanne
18.10 21.40
Vorheriger Schlusskurs
20.54
Eröffnung
20.54
Bid
20.75
Ask
21.05
Tief
20.54
Hoch
20.77
Volumen
16
Tagesänderung
1.02%
Monatsänderung
6.57%
6-Monatsänderung
9.21%
Jahresänderung
1.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K