BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi

20.33 USD 0.30 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWBBP за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.23, а максимальная — 20.92.

Следите за динамикой Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.23 20.92
Годовой диапазон
18.10 21.40
Предыдущее закрытие
20.03
Open
20.92
Bid
20.33
Ask
20.63
Low
20.23
High
20.92
Объем
7
Дневное изменение
1.50%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
7.00%
Годовое изменение
-0.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.