Валюты / BWBBP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BWBBP: Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi
20.33 USD 0.30 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWBBP за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.23, а максимальная — 20.92.
Следите за динамикой Bridgewater Bancshares Inc - Depositary Shares, Each Representi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.23 20.92
Годовой диапазон
18.10 21.40
- Предыдущее закрытие
- 20.03
- Open
- 20.92
- Bid
- 20.33
- Ask
- 20.63
- Low
- 20.23
- High
- 20.92
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.50%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- 7.00%
- Годовое изменение
- -0.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.