BTT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi 22.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.53 - 22.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 96 değerine ulaştı. BTT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi temettü ödüyor mu? BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi şu anda 22.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.01% ve USD değerlerini izler. BTT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BTT hisse senedi nasıl alınır? BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hisselerini şu anki 22.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.58 ve Ask 22.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 96 ve günlük değişim oranı -0.48% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BTT fiyat hareketlerini takip edin.

BTT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.20 - 22.77 ve mevcut fiyatı 22.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.58 veya Ask 22.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 6.21% değerlerini karşılaştırır. BTT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi yıllık olarak 22.77 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.20 - 22.77). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust performansını takip edin.

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.20 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.20 - 22.77 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BTT fiyat hareketlerini izleyin.