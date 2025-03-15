- Übersicht
BTT: BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
Der Wechselkurs von BTT hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.53 bis zu einem Hoch von 22.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTT heute?
Die Aktie von BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) notiert heute bei 22.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.53 - 22.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.57 und das Handelsvolumen erreichte 96. Das Live-Chart von BTT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTT Dividenden?
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust wird derzeit mit 22.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTT-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) zum aktuellen Kurs von 22.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.58 oder 22.88 platziert, während 96 und -0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTT-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust müssen die jährliche Spanne 20.20 - 22.77 und der aktuelle Kurs 22.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 6.21%, bevor sie Orders zu 22.58 oder 22.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust?
Der höchste Kurs von Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) im vergangenen Jahr lag bei 22.77. Innerhalb von 20.20 - 22.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust?
Der niedrigste Kurs von Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) im Laufe des Jahres betrug 20.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.58 und der Spanne 20.20 - 22.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTT statt?
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.57 und 6.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.57
- Eröffnung
- 22.69
- Bid
- 22.58
- Ask
- 22.88
- Tief
- 22.53
- Hoch
- 22.77
- Volumen
- 96
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 6.21%
- Jahresänderung
- 6.01%