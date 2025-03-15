- Aperçu
BTT: BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
Le taux de change de BTT a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.53 et à un maximum de 22.77.
Suivez la dynamique BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BTT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BTT aujourd'hui ?
L'action BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust est cotée à 22.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.53 - 22.77, a clôturé hier à 22.57 et son volume d'échange a atteint 96. Le graphique en temps réel du cours de BTT présente ces mises à jour.
L'action BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust est actuellement valorisé à 22.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTT.
Comment acheter des actions BTT ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust au cours actuel de 22.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.58 ou de 22.88, le 96 et le -0.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BTT ?
Investir dans BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.20 - 22.74 et le prix actuel 22.58. Beaucoup comparent 0.00% et 6.21% avant de passer des ordres à 22.58 ou 22.88. Consultez le graphique du cours de BTT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust ?
Le cours le plus élevé de Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust l'année dernière était 22.74. Au cours de 20.20 - 22.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust ?
Le cours le plus bas de Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) sur l'année a été 20.20. Sa comparaison avec 22.58 et 20.20 - 22.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BTT a-t-elle été divisée ?
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.57 et 6.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.57
- Ouverture
- 22.69
- Bid
- 22.58
- Ask
- 22.88
- Plus Bas
- 22.53
- Plus Haut
- 22.77
- Volume
- 96
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 6.21%
- Changement Annuel
- 6.01%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev