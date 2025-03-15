CotationsSections
Devises / BTT
BTT: BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust

22.58 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTT a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.53 et à un maximum de 22.77.

Suivez la dynamique BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BTT aujourd'hui ?

L'action BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust est cotée à 22.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.53 - 22.77, a clôturé hier à 22.57 et son volume d'échange a atteint 96. Le graphique en temps réel du cours de BTT présente ces mises à jour.

L'action BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust verse-t-elle des dividendes ?

BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust est actuellement valorisé à 22.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTT.

Comment acheter des actions BTT ?

Vous pouvez acheter des actions BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust au cours actuel de 22.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.58 ou de 22.88, le 96 et le -0.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BTT ?

Investir dans BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.20 - 22.74 et le prix actuel 22.58. Beaucoup comparent 0.00% et 6.21% avant de passer des ordres à 22.58 ou 22.88. Consultez le graphique du cours de BTT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust ?

Le cours le plus élevé de Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust l'année dernière était 22.74. Au cours de 20.20 - 22.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust ?

Le cours le plus bas de Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) sur l'année a été 20.20. Sa comparaison avec 22.58 et 20.20 - 22.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BTT a-t-elle été divisée ?

BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.57 et 6.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.53 22.77
Range Annuel
20.20 22.77
Clôture Précédente
22.57
Ouverture
22.69
Bid
22.58
Ask
22.88
Plus Bas
22.53
Plus Haut
22.77
Volume
96
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
6.21%
Changement Annuel
6.01%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev