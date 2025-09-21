FiyatlarBölümler
BKV

21.43 USD 0.78 (3.51%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKV fiyatı bugün -3.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.32 ve Yüksek fiyatı olarak 22.41 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
21.32 22.41
Yıllık aralık
15.00 26.77
Önceki kapanış
22.21
Açılış
22.40
Satış
21.43
Alış
21.73
Düşük
21.32
Yüksek
22.41
Hacim
404
Günlük değişim
-3.51%
Aylık değişim
-6.95%
6 aylık değişim
2.58%
Yıllık değişim
18.14%
21 Eylül, Pazar