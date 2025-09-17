Валюты / BKV
BKV
22.14 USD 0.46 (2.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKV за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.76, а максимальная — 22.16.
Курс BKV за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.76, а максимальная — 22.16.
Дневной диапазон
21.76 22.16
Годовой диапазон
15.00 26.77
- Предыдущее закрытие
- 21.68
- Open
- 21.84
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Low
- 21.76
- High
- 22.16
- Объем
- 188
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- -3.86%
- 6-месячное изменение
- 5.98%
- Годовое изменение
- 22.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.