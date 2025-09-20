Valute / BKV
BKV
21.43 USD 0.78 (3.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKV ha avuto una variazione del -3.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.32 e ad un massimo di 22.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.32 22.41
Intervallo Annuale
15.00 26.77
- Chiusura Precedente
- 22.21
- Apertura
- 22.40
- Bid
- 21.43
- Ask
- 21.73
- Minimo
- 21.32
- Massimo
- 22.41
- Volume
- 404
- Variazione giornaliera
- -3.51%
- Variazione Mensile
- -6.95%
- Variazione Semestrale
- 2.58%
- Variazione Annuale
- 18.14%
20 settembre, sabato