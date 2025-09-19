Währungen / BKV
BKV
22.21 USD 0.14 (0.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKV hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.78 bis zu einem Hoch von 22.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.78 22.36
Jahresspanne
15.00 26.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.07
- Eröffnung
- 22.22
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Tief
- 21.78
- Hoch
- 22.36
- Volumen
- 304
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- -3.56%
- 6-Monatsänderung
- 6.32%
- Jahresänderung
- 22.44%
