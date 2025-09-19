KurseKategorien
Währungen / BKV
Zurück zum Aktien

BKV

22.21 USD 0.14 (0.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKV hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.78 bis zu einem Hoch von 22.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.78 22.36
Jahresspanne
15.00 26.77
Vorheriger Schlusskurs
22.07
Eröffnung
22.22
Bid
22.21
Ask
22.51
Tief
21.78
Hoch
22.36
Volumen
304
Tagesänderung
0.63%
Monatsänderung
-3.56%
6-Monatsänderung
6.32%
Jahresänderung
22.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K