BKUI: BNY Mellon Ultra Short Income ETF

49.89 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKUI fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.89 ve Yüksek fiyatı olarak 49.89 aralığında işlem gördü.

BNY Mellon Ultra Short Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
49.89 49.89
Yıllık aralık
49.36 50.92
Önceki kapanış
49.88
Açılış
49.89
Satış
49.89
Alış
50.19
Düşük
49.89
Yüksek
49.89
Hacim
9
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
0.26%
6 aylık değişim
0.42%
Yıllık değişim
0.42%
