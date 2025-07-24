Dövizler / BKUI
BKUI: BNY Mellon Ultra Short Income ETF
49.89 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKUI fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.89 ve Yüksek fiyatı olarak 49.89 aralığında işlem gördü.
BNY Mellon Ultra Short Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
49.89 49.89
Yıllık aralık
49.36 50.92
- Önceki kapanış
- 49.88
- Açılış
- 49.89
- Satış
- 49.89
- Alış
- 50.19
- Düşük
- 49.89
- Yüksek
- 49.89
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 0.26%
- 6 aylık değişim
- 0.42%
- Yıllık değişim
- 0.42%