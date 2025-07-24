QuotazioniSezioni
BKUI: BNY Mellon Ultra Short Income ETF

49.89 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKUI ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.89 e ad un massimo di 49.89.

Segui le dinamiche di BNY Mellon Ultra Short Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
49.89 49.89
Intervallo Annuale
49.36 50.92
Chiusura Precedente
49.88
Apertura
49.89
Bid
49.89
Ask
50.19
Minimo
49.89
Massimo
49.89
Volume
9
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
0.26%
Variazione Semestrale
0.42%
Variazione Annuale
0.42%
