BKUI: BNY Mellon Ultra Short Income ETF
49.89 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKUI ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.89 e ad un massimo di 49.89.
Segui le dinamiche di BNY Mellon Ultra Short Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
49.89 49.89
Intervallo Annuale
49.36 50.92
- Chiusura Precedente
- 49.88
- Apertura
- 49.89
- Bid
- 49.89
- Ask
- 50.19
- Minimo
- 49.89
- Massimo
- 49.89
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- 0.42%
- Variazione Annuale
- 0.42%
21 settembre, domenica