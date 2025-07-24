Währungen / BKUI
BKUI: BNY Mellon Ultra Short Income ETF
49.89 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKUI hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.89 bis zu einem Hoch von 49.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon Ultra Short Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
49.89 49.89
Jahresspanne
49.36 50.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.88
- Eröffnung
- 49.89
- Bid
- 49.89
- Ask
- 50.19
- Tief
- 49.89
- Hoch
- 49.89
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- 0.42%
- Jahresänderung
- 0.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K