BINI

0.0491 USD 0.0019 (3.73%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BINI fiyatı bugün -3.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0490 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0535 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0490 0.0535
Yıllık aralık
0.0311 1.2986
Önceki kapanış
0.0510
Açılış
0.0500
Satış
0.0491
Alış
0.0521
Düşük
0.0490
Yüksek
0.0535
Hacim
7.481 K
Günlük değişim
-3.73%
Aylık değişim
-79.96%
6 aylık değişim
-29.86%
Yıllık değişim
-29.86%
21 Eylül, Pazar