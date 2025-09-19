KurseKategorien
Währungen / BINI
Zurück zum Aktien

BINI

0.0495 USD 0.0015 (2.94%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BINI hat sich für heute um -2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0490 bis zu einem Hoch von 0.0535 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0490 0.0535
Jahresspanne
0.0311 1.2986
Vorheriger Schlusskurs
0.0510
Eröffnung
0.0500
Bid
0.0495
Ask
0.0525
Tief
0.0490
Hoch
0.0535
Volumen
6.194 K
Tagesänderung
-2.94%
Monatsänderung
-79.80%
6-Monatsänderung
-29.29%
Jahresänderung
-29.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K