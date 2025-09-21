QuotazioniSezioni
Valute / BINI
Tornare a Azioni

BINI

0.0491 USD 0.0019 (3.73%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BINI ha avuto una variazione del -3.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0490 e ad un massimo di 0.0535.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0490 0.0535
Intervallo Annuale
0.0311 1.2986
Chiusura Precedente
0.0510
Apertura
0.0500
Bid
0.0491
Ask
0.0521
Minimo
0.0490
Massimo
0.0535
Volume
7.481 K
Variazione giornaliera
-3.73%
Variazione Mensile
-79.96%
Variazione Semestrale
-29.86%
Variazione Annuale
-29.86%
21 settembre, domenica