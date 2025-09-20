CotationsSections
Devises / BINI
BINI

0.0491 USD 0.0019 (3.73%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BINI a changé de -3.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0490 et à un maximum de 0.0535.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0490 0.0535
Range Annuel
0.0311 1.2986
Clôture Précédente
0.0510
Ouverture
0.0500
Bid
0.0491
Ask
0.0521
Plus Bas
0.0490
Plus Haut
0.0535
Volume
7.481 K
Changement quotidien
-3.73%
Changement Mensuel
-79.96%
Changement à 6 Mois
-29.86%
Changement Annuel
-29.86%
20 septembre, samedi