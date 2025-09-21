Dövizler / BFRGW
BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants
0.5799 USD 0.0300 (5.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BFRGW fiyatı bugün 5.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5699 ve Yüksek fiyatı olarak 0.5800 aralığında işlem gördü.
Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.5699 0.5800
Yıllık aralık
0.1412 1.2500
- Önceki kapanış
- 0.5499
- Açılış
- 0.5700
- Satış
- 0.5799
- Alış
- 0.5829
- Düşük
- 0.5699
- Yüksek
- 0.5800
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- 5.46%
- Aylık değişim
- 38.27%
- 6 aylık değişim
- 41.44%
- Yıllık değişim
- 127.41%
21 Eylül, Pazar