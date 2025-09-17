КотировкиРазделы
Валюты / BFRGW
Назад в Рынок акций США

BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants

0.4682 USD 0.0262 (5.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFRGW за сегодня изменился на 5.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4682, а максимальная — 0.4900.

Следите за динамикой Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.4682 0.4900
Годовой диапазон
0.1412 1.2500
Предыдущее закрытие
0.4420
Open
0.4700
Bid
0.4682
Ask
0.4712
Low
0.4682
High
0.4900
Объем
6
Дневное изменение
5.93%
Месячное изменение
11.64%
6-месячное изменение
14.20%
Годовое изменение
83.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.