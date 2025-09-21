QuotazioniSezioni
Valute / BFRGW
Tornare a Azioni

BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants

0.5799 USD 0.0300 (5.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFRGW ha avuto una variazione del 5.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5699 e ad un massimo di 0.5800.

Segui le dinamiche di Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.5699 0.5800
Intervallo Annuale
0.1412 1.2500
Chiusura Precedente
0.5499
Apertura
0.5700
Bid
0.5799
Ask
0.5829
Minimo
0.5699
Massimo
0.5800
Volume
18
Variazione giornaliera
5.46%
Variazione Mensile
38.27%
Variazione Semestrale
41.44%
Variazione Annuale
127.41%
21 settembre, domenica