BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants
0.5799 USD 0.0300 (5.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFRGW ha avuto una variazione del 5.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5699 e ad un massimo di 0.5800.
Segui le dinamiche di Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5699 0.5800
Intervallo Annuale
0.1412 1.2500
- Chiusura Precedente
- 0.5499
- Apertura
- 0.5700
- Bid
- 0.5799
- Ask
- 0.5829
- Minimo
- 0.5699
- Massimo
- 0.5800
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 5.46%
- Variazione Mensile
- 38.27%
- Variazione Semestrale
- 41.44%
- Variazione Annuale
- 127.41%
21 settembre, domenica