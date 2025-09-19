KurseKategorien
BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants

0.5700 USD 0.0201 (3.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFRGW hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5699 bis zu einem Hoch von 0.5750 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.5699 0.5750
Jahresspanne
0.1412 1.2500
Vorheriger Schlusskurs
0.5499
Eröffnung
0.5700
Bid
0.5700
Ask
0.5730
Tief
0.5699
Hoch
0.5750
Volumen
14
Tagesänderung
3.66%
Monatsänderung
35.91%
6-Monatsänderung
39.02%
Jahresänderung
123.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K