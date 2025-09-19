Währungen / BFRGW
BFRGW: Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants
0.5700 USD 0.0201 (3.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFRGW hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5699 bis zu einem Hoch von 0.5750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bullfrog AI Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.5699 0.5750
Jahresspanne
0.1412 1.2500
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5499
- Eröffnung
- 0.5700
- Bid
- 0.5700
- Ask
- 0.5730
- Tief
- 0.5699
- Hoch
- 0.5750
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 3.66%
- Monatsänderung
- 35.91%
- 6-Monatsänderung
- 39.02%
- Jahresänderung
- 123.53%
